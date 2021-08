What If…? su Twitter il Captain America ufficiale ora è Captain Carter, non più Sam Wilson

Il Twitter ufficiale di Captain America ha ora la Captain Carter di What if...? come la titolare del ruolo, ma i fan rivogliono Sam Wilson.

La serie animata What if…? sta già creando clamore, prima ancora della sua uscita, considerando che è già stata causa di discussioni e potenziali nuove campagne sul web: tra queste c’è la richiesta da parte di diversi fan di non rimpiazzare il Captain America di Sam Wilson con Captain Carter. E questo perché su Twitter il profilo ufficiale di Captain America ha ora Captain Carter come la titolare del “ruolo”.

Ricordiamo che ad aprile scorso il finale della serie TV The Falcon and the Winter Sodlier aveva sancito la successione tra Steve Rogers e Sam Wilson per il ruolo di Captain America, ma per il lancio di What if…? su Twitter l’account di Cap ha creato questa nuova successione, e gli appassionati si sono fatti sentire accusando la Marvel di voler già sostituire il Cap di Sam Wilson con Peggy Carter.

I commenti dei fan sono stati vari. C’è chi dice “Captain Carter ha letteralmente la bandiera britannica sul costume”. Un altro commento fa notare che “Sam Wilson è stato Captain America giusto un minuto, prima di essere rimpiazzato con una donna bianca”.

look i’m excited for peggy content but NOT like this. she’s not even captain america – make a new account for captain carter and put Sam Wilson back where he belongs pic.twitter.com/5OmXGbpK7K — maria | steve brainrot era (@lokisverity) August 9, 2021

Secondo lokisverity “capisco l’entusiasmo per Peggy Carter, ma fate un account dedicato a Captain Carter, perché lei non è Captain America, e rimettete Sam Wilson nel posto che gli spetta”.

Ma c’è anche chi come Victoria Novak tende a non ragionare di pancia, ed a dire:

Chi chiede il ritorno di Sam Wilson come Captain America dovrebbe stare calmo e paziente. Si tratta solo di un’operazione di marketing per What if…?, e dopo l’episodio su Captain Carter tutto tornerà come prima.

BRING THE SAM WILSON LAYOUT BACK pic.twitter.com/HG9IrhMqOH — Carlos⩔ (@eternalswilson) August 9, 2021

Ma c’è poi chi non riesce ad essere razionale, e scrive a caratteri maiuscoli, accompagnandosi con lo screenshot del vecchio account di Captain America: “Reinserite il layout di Sam Wilson!”