The Suicide Squad: Jim Lee dedica un disegno ai personaggi più bizzarri

Jim Lee ha voluto dedicare un disegno ad alcuni dei personaggi più bizzarri di The Suicide Squad, per invogliare ulteriormente ad andare al cinema.

Jim Lee, uno dei migliori disegnatori DC Comics di sempre, nonché uno dei personaggi di maggiore potere all’interno della casa editrice, ha voluto tributare un omaggio a The Suicide Squad, a pochi giorni dalla sua uscita, con un disegno che mette al centro alcuni dei personaggi più bizzarri del lungometraggio.

Questo è il disegno condiviso da Jim Lee dedicato a The Suicide Squad.

Nell’immagine possiamo vedere T.D.K. che è interpretato da Nathan Fillion, Polka-Dot Man che ha David Dastmalchian a vestirne i panni, e King Shark che ha la voce di Sylvester Stallone. Insomma, un disegno così bizzarro non può non incuriosire chi ancora non si è fatto trascinare al cinema dalle ottime recensioni e pareri riscossi da The Suicide Squad.

Queste sono le parole di Jim Lee sullo sketch:

Una delle cose più divertenti nel vedere le reazioni dei fan a The Suicide Squad è notare quanti disegni ha ispirato il film! Ed in questo spirito ho voluto fare uno sketch dedicato ai miei personaggi preferiti.

Questa è la sinossi ufficiale del film:

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

The Suicide Squad è al cinema dal 5 agosto.