Morbius: nel film Sony/Marvel ci sarà anche Venom?

Le interviste sono spesso fonte (anche involontaria) di anticipazioni inaspettate, come potrebbe essere nel caso che andiamo a raccontarvi. Si tratta, ad ogni modo, probabilmente solo di una curiosa coincidenza, “aggravata” dalla lontananza linguistica dell’intervista originale: ma se confermata, potremmo scoprire che i piani di Sony per un ragnoverso multisfaccettato si stanno concretizzando e che potremmo vedere Venom (o quantomeno Eddie Brock) all’interno del film di Morbius.

Il cineasta Daniel Espinosa, regista di Morbius, in una recente intervista ha difatti risposto così alla domanda “Che effetto ti fa, come regista, dirigere le grandi star rispetto ai tuoi esordi?”

Fa sempre strano il giorno prima di iniziare, quando guardi il programma e te ne stai sul set da solo. Passeggi lì attorno e tutto sembra una qualunque produzione svedese, poi riguardi il programma e leggi nomi come Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy, il che suona figo ed esaltante. Ma alla fine quando cominci a lavorare, è esattamente la stessa cosa [di una piccola produzione].

Espinosa, svedese di origine cilena, ha già lavorato con Tom Hardy in passato, per il film del 2015 Child 44, quindi non sarebbe per niente strano rivedere l’accoppiata, anche solo per una scena: allo stesso modo, però, la risposta potrebbe semplicemente aver preso alla larga il discorso citando vari attori internazionali per esemplificare il concetto. Staremo a vedere.

Sappiamo che, attualmente, sono in programma diversi film con personaggi presi di peso dalle avventure di Spider-Man: siamo in dirittura d’arrivo per il secondo lungometraggio dedicato a Venom (con protagonista, per l’appunto, Tom Hardy) e questo di Morbius con Leto e Keaton. Allo stesso tempo, sono cominciati i lavori per la realizzazione della pellicola su Kraven il cacciatore, che avrà Aaron Taylor-Johnson nel ruolo principale. Questi personaggi si incontreranno tra loro? E incontreranno, infine, anche Spider-Man stesso?

