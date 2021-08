Free Guy – Eroe per Gioco: i poster del film ispirati a famosi videogiochi

Il nuovo film con Ryan Reynolds in uscita domani, Free Guy - Eroe per Gioco, ha dei nuovi poster promozionali ispirati a celebri videogame: li riconoscete tutti?

Domani 11 luglio arriva nei cinema Free Guy – Eroe per Gioco, il film che vede Ryan Reynolds calato nel mondo dei videogiochi: e proprio ad alcuni celebri videogame si ispirano i nuovi poster pubblicati dalla pagina ufficiale Facebook del film. I titoli scelti sono sicuramente caratteristici e alcune locandine sono decisamente ben studiate: le nostre preferite sono quelle ispirate a Doom e GTA, e le vostre?

Diretto da Shawn Levy, il film è interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

Questa la sinossi della pellicola:

In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi.

