Batman: The Long Halloween, Part Two, una nuova clip dal film animato DC

Scarecrow, Poison Ivy e il Cappellaio Matto portano il caos nelle strade di Gotham City nella nuova clip tratta da Batman: The Long Halloween, Part Two.

dc

Esce oggi in Blu-Ray, dopo l’arrivo in digitale alla fine di luglio, Batman: The Long Halloween, Part Two, seconda parte del dittico tratto dalla nota graphic novel del Cavaliere Oscuro. Per l’occasione, DC ha pubblicato una clip dal film con protagonisti tre villain: Scarecrow, Poison Ivy e il Cappellaio Matto.

Questa la sinossi del film (attualmente non ancora disponibile in Italia) che vede nel cast Jenson Ackles (Batman), Naya Rivera (Catwoman), Josh Duhamel (Harvey Dent), Billy Burke (James Gordon) e Troy Baker (Joker):

Il regno del terrore portato dall’Holyday killer continua, a Gotham City. Mentre la tensione tra le famiglie malavitose dei Falcone e dei Maroni cresce, Batman, James Gordon e Harvey Dent cercano di risolvere la situazione, ma dall’Arkham Asylum scappano alcuni volti noti molto pericolosi.

Leggi anche: