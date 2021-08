Bad Monkey: Vince Vaughn protagonista della serie di Apple TV+

Vince Vaughn ha stretto un accordo con Apple per fare da protagonista e produttore esecutivo in Bad Monkey, una serie TV drammatica scritta dal creatore di Ted Lasso Bill Lawrence. Vince Vaughn sarà il protagonista dei dieci episodi che andranno a comporre Bad Monkey, che uscirà su Apple TV+.

Il telefilm sarà basato sul romanzo di Carl Hiaasen del 2013. Il progetto sarebbe in lavorazione già da un po’ di tempo. La storia raccontata è quella di Andrew Yancy (Vaughn), un detective degradato, che si ritrova a fare l’ispettore in un ristorante della Florida del Sud. Quando un turista troverà pescando un braccio mozzato, Yancy verrà chiamato in causa, e scoprirà un mondo fatto di avarizia e corruzione, che si muove tra le Bahamas e la Florida. Ed in tutto ciò sì, è coinvolta anche una scimmia.

Il progetto è in sviluppo per la Warner Bros. Television, con Lawrence che fa da produttore esecutivo per Bad Monkey assieme a Matt Tarses e Jeff Ingold. Liza Katzer sarà l’altra produttrice esecutiva. Lawrence ha già creato una serie di successo come Ted Lasso, arrivato alla sua seconda stagione.

Mentre Vince Vaughn è stato protagonista del remake di Psycho, e nel tempo si è distinto per le sue partecipazioni a commedie, come 2 single a nozze.