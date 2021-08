Amazon organizza una lotteria per i dipendenti vaccinati: in premio soldi, automobili e vacanze

Negli USA Amazon organizza una lotteria per incentivare i vaccini. In palio auto e soldi, il primo premio è di 500.000$.

A differenza di altre aziende tech, Amazon non è intenzionata ad obbligare i suoi dipendenti a vaccinarsi. Il colosso dell’e-commerce ha preferito optare per una strategia più ‘dolce’ e meno coercitiva. L’azienda ricompenserà i dipendenti vaccinati con una lotteria che, trai diversi premi, mette in palio anche mezzo milione di dollari e alcune macchine.

Per partecipare, e ricevere il loro biglietto, i dipendenti dovranno dimostrare di avere ricevuto le loro dosi del vaccino, presentando una certificazione. L’iniziativa si chiama Max Your Vax ed è stata annunciata nella giornata di ieri, proprio mentre l’azienda aveva reso pubblico che i magazzinieri negli Stati Uniti dovranno tornare ad indossare le mascherine, a prescindere dall’aver completato la vaccinazione o meno. Da maggio scorso i lavoratori vaccinati avevano il diritto di non indossare le mascherine all’interno degli spazi di lavoro, un privilegio che la variante delta ha terminato.

In totale Amazon mette a disposizione dei suoi dipendenti 18 diversi premi, per un valore complessivo di 2 milioni di dollari. Ci sono premi in contanti – due sono da 500.000$ e sei sono da 100.000$ -, ma Amazon mette anche in palio cinque automobili e cinque pacchetti vacanza.

Dall’inizio della pandemia Amazon ha organizzato più di 1000 giornate dedicate alla vaccinazione dei lavoratori, grazie alla predisposizione di spazi appositi negli uffici e nei magazzini dell’azienda.