Windows 365, Microsoft sospende la prova gratuita: “sommersi dalle richieste”

Microsoft ha deciso di sospendere il programma di prova gratuita di Windows 365, il suo nuovo servizio per l’affitto di uno più Cloud PC dedicato alle aziende. “La risposta ottenuta da Windows 365 è stata incredibile, abbiamo deciso di sospendere la prova gratuita in modo da poter aumentare la capacità del servizio”, ha fatto sapere Microsoft con una nota.

Windows 365 è disponibile anche in Italia con un prezzo in abbonamento che parte da 21,90€/ mese per una macchina virtuale con 1 vCPU, 2GB di RAM e 64GB di archiviazione. Il catalogo include un nutrito gruppo di macchine diverse, inclusa la più costosa, da 147,50€/mese per utente, che offre v8CPU, 32 GB di RAM e 512 GB di storage.

Le dichiarazioni di Microsoft non lasciano spazio a particolari dubbi: la prova gratuita di Windows 365 tornerà molto presto, giusto il tempo per potenziare l’infrastruttura alla base del servizio di Cloud PC.

Il nuovo servizio permette alle aziende di mettere a disposizione dei loro dipendenti macchine sufficientemente potenti a prescindere da dove si trovino nel mondo. Grazie al cloud non è più necessario aggiornare periodicamente i computer aziendali, è sufficiente avere una buona connessione per poter lavorare nella massima comodità, a cui si aggiunge la possibilità di riprendere le attività da dove le si erano lasciate senza limiti di alcun tipo, anche collegandosi al servizio da postazioni diverse.