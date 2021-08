Venezia 78: Ridley Scott riceverà il premio Cartier Glory to the Filmmaker

Ridley Scott riceverà il premio Cartier Glory to the Filmmaker durante Venezia 78. Il premo verrà consegnato il 10 settembre.

Venezia 78 offrirà al grande Ridley Scott un premio: quello Cartier Glory to the Filmmaker. Si tratta di un premio dedicato “alle personalità che hanno dato un contributo all’industria cinematografica contemporanea”.

La cerimonia di Venezia 78 che assegnerà a Ridley Scott il Cartier Glory to the Filmmaker si svolgerà il 10 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, prima della proiezione del suo ultimo film The Last Duel, che avrà come protagonisti Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck.

Il direttore del Festival del Cinema di Venezia Alberto Barbera ha dichiarato: