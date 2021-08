The Witcher: Nightmare of the Wolf, trailer del film prequel su Vesemir

The Witcher: Nightmare of the Wolf debutterà il 23 agosto 2021, in esclusiva su Netflix: ecco il trailer dell'atteso film prequel della saga di Geralt.

Prima di Geralt c’è stato Vesemir, un giovane e impertinente witcher che si diletta a uccidere mostri per denaro. Quando un nuovo pericoloso potere sorge sul Continente, Vesemir scopre che alcune missioni non sono solo una questione di soldi… ecco il trailer di The Witcher: Nightmare of the Wolf!

Il prequel animato realizzato dallo Studio Mir si mostra nel full trailer, che vi presentiamo in inglese e in italiano: il film debutterà su Netflix il 23 agosto.

Sinossi

L’universo di The Witcher si espande in questa storia anime delle origini: prima di Geralt c’è stato il suo mentore Vesemir, un giovane e spavaldo witcher sfuggito a una vita di stenti per uccidere mostri in cambio di denaro. Quando un nuovo strano mostro inizia a terrorizzare il regno già politicamente instabile, Vesemir si ritrova in un’avventura spaventosa che lo costringe a confrontarsi con i demoni del suo passato.

