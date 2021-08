Paolo Sorrentino e Jennifer Lawrence insieme per il biopic sulla vita di Sue Mengers?

Paolo Sorrentino, tra i registi italiani più noti e acclamati all’estero, sta per presentare alla Mostra del Cinema di Venezia È stata la mano di Dio, ma presto potrebbe avere altro per la testa: un film biografico sulla vita di Sue Mengers, ad esempio.

Deadline riporta, difatti, che una sceneggiatura (ancora senza nome) basata sulla vita e la carriera di una degli agenti di Hollywood più leggendarie di sempre (in grado di “cambiare le regole del gioco” e rappresentare enormi talenti) è già pronta, per mano di Lauren Schuker Blum, Rebecca Angelo e John Logan, e il regista designato a portarla su schermo sarebbe proprio Sorrentino. Si tratta di un progetto diverso da quello preannunciato nel 2016 e tratto dalla biografia Can I Go Now: The Life of Sue Mengers, Hollywood’s Superagent, che doveva essere girato da Morgan Spurlock.

In più, come protagonista, sarebbe in trattative Jennifer Lawrence, che ha già interpretato una figura di donna in carriera in biopic (Joy) e potrebbe fare il paro con l’altro film in progetto da tempo per il regista, Mob Girl, in cui era già stata confermata.

L’uscita del film potrebbe essere destinata a una piattaforma streaming, come del resto accadrà già con È stata la mano di Dio.

