Apple TV e il pessimismo degli ingegneri che lavorano al prodotto: “non c’è una vera strategia”

La divisione che si occupa di lavorare ai prodotti della linea Apple TV, il media center della mela morsicata, è interessata da una forte ondata di pessimismo e sconforto, stando ad un nuovo report firmato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

Gli ingegneri lamentano un’assenza di strategia coerente da parte dell’azienda, che non ha ancora capito che futuro dare ai prodotti della linea Apple TV, con il rischio che, con l’evolversi del mercato, il media center diventi completamente irrilevante, schiacciato dalla concorrenza di smart box Android più economici e ovviamente dalla sempre maggiore diffusione delle smart TV nelle case dei consumatori.

Quest’anno Apple ha presentato una versione rinnovata dell’hardware, con una nuova versione del telecomando Siri Remote. Nello stesso frangente, l’azienda ha ritirato l’HomePod dal mercato (mentre l’HomePod Mini non solo è ancora in vendita, ma presto arriverà in Italia).

Secondo Gurman, Apple starebbe lavorando ad un ibrido tra Apple TV e HomePod, un prodotto che concettualmente si inserirebbe nella stessa categoria dell’Echo Show. Il device offrirebbe una pluralità di feature, che vanno dalla riproduzione della musica di Apple Music, passando per i contenuti d’intrattenimento alle chiamate via FaceTime (ha una telecamera integrata).

Chi lavora al progetto è tutto fuorché confidente sulla riuscita del progetto. I dipendenti vorrebbero che Apple lavorasse su due strade:

Apple deve puntare ad aggredire il mercato dei dongle economici oggi occupato dai device della Roku, dal Fire Stick e dal nuovo Google Chromecast con Android TV. Apple deve lavorare sui servizi offerti dall’ecosistema Apple TV, che oggi non sarebbero adeguati e soffrirebbero di una scarsa attrattività sui consumatori

“Difficilmente accadrà a breve”, scrive Gurman nella sua newsletter. “Oggi gli ingegneri che hanno parlato con me si sono dimostrati poco ottimisti”. Nel frattempo le lancette continuano a ticchettare. “Se Apple non troverà presto una soluzione per rendere il suo prodotto competitivo, l’Apple TV potrebbe presto fare compagnia ad altri device come l’HomePod e l’iPod HiFi nello scaffale dei progetti morti e ritirati dal mercato”.