Steam Deck avrà le stesse performance in mobile e docked

Come confermato in via ufficiale da Valve, lo Steam Deck avrà le stesse performance sia quando gli utenti lo useranno come console mobile, sia in modalità docked.

Lo Steam Deck continua a svelarsi giorno dopo giorno con nuovi dettagli, considerando che Valve ha ancora alcune piccole perle da chiarire per il suo prossimo gioiellino mobile, e per fortuna alcune interviste hanno avuto modo di fornire risposte ai dubbi degli utenti. Si parla quest’oggi della possibilità per lo Steam Deck di funzionare in maniera simile a Nintendo Switch con una modalità docked, sulla quale però serve fare alcune importanti specificazioni, di cui si è occupato Greg Coomer e che sono state riportate sulle pagine di PCGamer.

Infatti si parla di una differenza di performance fra la modalità docked e quella mobile, che a quanto pare non esisterà in alcun modo. Come specificato da Valve infatti, entrambe le opzioni risulteranno letteralmente identiche per gli utenti, che non vedranno di conseguenza un boost di performance quando collegheranno la console a un monitor o a una TV con maggiore risoluzione rispetto al piccolo schermo. Sembra che, almeno per il momento, come spiegato non si sia trattato di un dettaglio essenziale da voler curare per lo studio, il quale ha pensato invece a molte altre novità.

Tuttavia, c’è da specificare che questo dettaglio potrebbe rendere per molti giochi la modalità docked alquanto problematica, considerando che la risoluzione dello schermo di base è di 800p, e che il collegamento ad esempio a una televisione 4K richiederebbe molta più potenza. Tempo a dietro infatti, lo sviluppatore ha chiarito il fatto che il suo target minimo come fps per la console sono i 30, e punta quindi a non far girare alcun titolo sotto questa soglia, ma all’aumentare delle performance richieste il tutto potrebbe cambiare.

Non ci resterà quindi che scoprire come lo sviluppatore avrà gestito la questione una volta che lo Steam Deck sarà arrivato nelle nostre case, e gli utenti si diletteranno nel testare al meglio la nuova macchina di Valve.