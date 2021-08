Le bizzarre avventure di JoJo – STONE OCEAN: ecco il trailer, arriverà a dicembre su Netflix

Jolyne Kujo è nei guai nel trailer della sesta stagione di Le bizzarre avventure di JoJo: STONE OCEAN la vedrà incarcerata e sotto processo, ingiustamente incastrata per un delitto che non ha commesso.

La nuova serie, tratta come sempre dal celebre manga di Hirohiko Araki, sarà disponibile a partire da dicembre su Netflix, che ha stretto un accordo con Warner Bros. per la distribuzione in esclusiva. Non è ancora ben chiaro cosa succederà alle stagioni precedenti: attualmente su Netflix sono presenti le prime tre (le prime due sono state accorpate in un’unica, nella numerazione ufficiale) e lo spin-off Così parlò Rohan Kishibe (presente in esclusiva) ma la quarta e la quinta, in Italia, si sono viste solo su VVVVID e Crunchyroll. Non sappiamo se Netflix le acquisirà allo stesso modo, magari in esclusiva.

Ogni serie è in continuity ma a sé stante, anche se per comprendere meglio il genere, il funzionamento dei poteri dei personaggi e la psicologia degli stessi è buona cosa vedere le stagioni precedenti, perlomeno la terza e la quinta.

Questa la sinossi ufficiale:

2011, Florida, Stati Uniti. Dopo essere rimasta coinvolta in un incidente d’auto con il fidanzato, Jolyne Kujo viene incastrata per il reato e condannata a 15 anni di carcere. Riuscirà mai a liberarsi dalla prigione dov’è rinchiusa? I destini della famiglia Joestar e di DIO s’intrecciano da secoli. Che lo scontro finale abbia inizio!

