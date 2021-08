Guardiani della Galassia: James Gunn ha proposto una serie sui Ravagers

Tra le tante idee (ancora?) non realizzate da James Gunn riguardo a Guardiani della Galassia spunta ora quella relativa a una serie tv dedicata ai Ravager, i “pirati spaziali” con cui è cresciuto Peter Quill prima di diventare Star-Lord e il cui leader indiscusso è Yondu.

Ai microfoni di Happy Sad Confused, il regista ha difatti affermato:

Ho sempre pensato che “The Ravagers” sarebbe stato uno show fantastico. Che parlasse dei Ravager di Sly Stallone o andasse ancora più in profondità con solo i pirati e quel che stavano facendo. L’ho detto a Kevin Feige (boss dei Marvel Studios, ndr) quando ha visitato per la prima volta il set dell’astronave dei Ravager nel primo film, ho detto che avremmo dovuto sviluppare una serie sui Ravager. Mi disse “se questo film avrà successo, puoi fare quel che ti pare.” Ma la serie dei Ravager ancora non c’è, quindi non so proprio cosa sia successo!