Xbox, in arrivo una modalità notturna: il led del controller diventa meno accecante e c’è un filtro per la luce blu

È in arrivo una modalità notte per le console Xbox. Permette di regolare la luminosità dei led e di attivare un filtro per la luce blu, tra le altre cose.

Microsoft sta lavorando ad una “modalità notte” per le sue console Xbox. La feature è già arrivata, in fase di prova, su Xbox Insiders, il programma che consente agli utenti di accedere in anteprima ad alcune feature ancora in fase di sviluppo

In particolare, la ‘night mode‘ per il momento può essere provata dagli utenti del gruppo ‘Alpha Skip-Ahead’, il manipolo di fedelissimi che ha la facoltà provare prima di tutti gli altri alcune novità ancora in fase embrionale.

La modalità notturna offre alcune possibilità di personalizzazione per l’intensità dei led della console e dei controller, oltre all’intensità della luminosità dello schermo. In questo modo è possibile scegliere un’intensità molto più bassa e meno fastidiosa durante le sessioni di gioco al buio. È anche possibile disattivare automaticamente l’HDR, se lo si desidera.

C’è anche la possibilità di applicare un filtro per la luce blu in modo da non compromettere la qualità del sonno anche quando si decide di giocare fino a tardi.

La modalità notturna può essere impostata per attivarsi automaticamente a determinate ore, se l’utente lo desidera. Oppure potrà essere attivata manualmente quando lo si ritiene opportuno. La nuova feature è ancora in fase di test e potrebbe fare il suo debutto ufficiale a distanza di diversi mesi da oggi.