Suicide Squad: uno dei produttori conferma che esistono due versioni

Da quando Zack Snyder è riuscito a mostrare al pubblico la sua versione di Justice League, anche David Ayer ha iniziato a premere per poter fare uscire il suo cut di Suicide Squad, ed uno dei produttori del film ha appena confermato che in effetti la Ayer Cut esiste, ed ha parlato di due versioni diverse del lungometraggio.

Queste sono le parole di Charles Roven a riguardo:

La cosa interessante è che quando abbiamo provato a valutare la versione di David Ayer non c’era Lee Smith (ovvero la persona che, secondo Ayer, deterrebbe la Ayer Cut ndr), c’era qualcun altro. Ed anche la versione dello Studio aveva altri editor. Abbiamo testato entrambe le versioni. Io ed i capi della DC all’epoca, ovvero Jon Berg e Geoff Johns, ci sedemmo in una stanza per discutere quale delle due versioni di Suicide Squad fosse la migliore. Il film, ovviamente, è cambiato molto, ed è piaciuto abbastanza al pubblico da farci pensare ad un sequel. Ma non si è arrivati a portare sul grande schermo l’esatta versione di David Ayer, o quella dello studio, è stata una combinazione di cose.