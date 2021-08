Steam Deck: nuove colorazioni arriveranno in futuro?

Stando a una recente intervista di Valve, sembra che in futuro delle nuove colorazioni per lo Steam Deck potrebbero all'effettivo arrivare per gli utenti.

Recentemente, le pagine di PCGamer ci hanno fornito dei nuovi dettagli sullo Steam Deck grazie a un’intervista rilasciata da Tucker Spofford e Greg Coomer di Valve, i quali hanno parlato di alcune novità in maniera più o meno approfondita. Approfondiamo quest’oggi quindi il possibile arrivo di nuove colorazioni per lo Steam Deck, ci teniamo a specificare, non ancora confermate in alcun modo, ma in forte considerazione da parte dell’azienda e potenzialmente già in fase di sviluppo.

Come spiegato dai due impiegati di Valve infatti, sono attualmente in corso molteplici discussioni in cui si approfondisce l’arrivo di ulteriori colori per lo Steam Deck, e ce ne sono state molte in passato. In fase di debutto, abbiamo avuto la conferma del fatto che al day one avremo modo di mettere mano sulla console portabile solamente accontentandoci del modello nero, visto che ulteriori potrebbero addirittura non arrivare neanche in futuro. La compagnia sta però ovviamente analizzando i risultati ottenuti in seguito all’annuncio, che ha fatto molto clamore, e punterà a creare delle varianti per lo Steam Deck nel caso in cui ottenga il successo sperato.

Dietro all’assenza di ulteriori colorazioni non c’è un vero e proprio motivo commerciale, quanto delle questioni di logistica. Come chiarito infatti, la presenza di un’unica versione non fa che semplificare di moltissimo il lavoro degli sviluppatori, i quali non devono infatti gestire alcun altro modello, almeno per il momento, creando quindi ulteriore lavoro da svolgere.

Non abbiamo ancora novità in merito a quali potrebbero all’effettivo essere i nuovi colori che calzerebbero a pennello per la console, e non è di conseguenza chiaro se si tratterebbe di scelte classiche, come il bianco, o di tonalità più accese e accattivanti com’è ad esempio stato scelto per il debutto di Nintendo Switch da parte della grande N.