Le domande (ragionevoli) del N.1 di WhatsApp sul sistema anti-pedofilia di Apple

Questa settimana si è molto discusso di una controversa iniziativa di Apple, che verso la fine del 2021 inizierà a monitorare automaticamente tutti i contenuti – foto e video – caricati dagli utenti statunitensi su iCloud a caccia di possibile materiale pedopornografico.

Sul tema è intervenuto anche Will Cathcart, N.1 di WhatsApp. Cathart ha spiegato che l’app di messaggistica più usata in Europa non intende seguire l’esempio di Apple, perché troppo pericoloso e troppo invasivo per la privacy degli utenti.

WhatsApp

La tecnologia di Apple – NeuralHash – funziona traducendo i contenuti multimediali in una stringa alfanumerica, un’impronta digitale univoca chiamata hash, e confrontando questa impronta con quelle contenute nel database del National Center for Missing & Exploited Children – che è costantemente aggiornato e include tutti i contenuti pedopornografici noti alle forze dell’ordine.

I read the information Apple put out yesterday and I'm concerned. I think this is the wrong approach and a setback for people's privacy all over the world.

People have asked if we'll adopt this system for WhatsApp. The answer is no.

— Will Cathcart (@wcathcart) August 6, 2021