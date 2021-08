Apple scansionerà le immagini caricate dagli utenti su iCloud, gli esperti: “precedente pericolosissimo”

Nella giornata di ieri Apple ha annunciato l’intenzione di implementare un nuovo sistema di sorveglianza all’interno di iCloud. L’azienda scansionerà automaticamente tutte le foto e i video caricati dagli utenti usando una nuova tecnologia chiamata NeuralHash.

NeuralHash, in moto simile al PhotoDNA di Microsoft, scansiona un’immagine o un video cercando una possibile corrispondenza con le immagini di abusi su minore contenute nei principali database delle forze dell’ordine. La scansione è automatica, ma in caso di una presunta corrispondenza, la verifica passa ad un’operatore in carne ed ossa che eventualmente segnalerà il contenuto alle forze dell’ordine.

La misura è destinata agli utenti statunitensi, ma proprio in questi giorni il Parlamento Europeo ha approvato ChatControl, una controversa legge che di fatto crea una deroga alla norme sulla privacy, proprio per consentire alle piattaforme tech di scansionare gli allegati e le conversazioni dei loro utenti nell’ambito del contrsato alla pedopornografia.

Apple sostiene che la sua tecnologia riduca i falsi positivi ad un caso su mille miliardi. È un’affermazione che deve ancora essere verificata da studi di terze parti e che impone il massimo scetticismo.

Tecnologie di questo tipo sono note per non essere sempre precise e affidabili. Può accadere che gli algoritmi segnalino come sospette immagini innocue (o comunque non raffiguranti abusi sui minori). Proprio questa eventualità – tutto fuorché rara – apre un importante dibattito sul costo proibitivo per la privacy degli utenti introdotto da questi sistemi di sorveglianza automatica. Ogni falso positivo verrà segnalato e valutato da un dipendente in carne ed ossa.

Esistono poi degli altri importanti timori, sottolineano gli attivisti a difesa della privacy. Strumenti come NeuralHash di Apple, e deroghe alle norme sulla privacy come quella introdotta dall’UE, oggi vengono approvate con il pretesto di combattere un reato estremamente deprecabile come la distribuzione di pornografia minorile. Di fatto però creano anche un pericoloso precedente, che un domani potrebbe aprire le porte ad altri sistemi di sorveglianza delle conversazioni e degli scambi degli utenti, magari con il pretesto della guerra allo spaccio di droga o della lotta al terrorismo.

Diventa quindi immaginabile un nuovo contesto di sorveglianza perenne, in assenza di quelle importanti garanzie di legge che fino ad oggi hanno regolato l’uso degli strumenti delle intercettazioni e dei captatori informatici. Strumenti che oggi sono non solo predisposti da un giudice esclusivamente in presenza di gravi ipotesi di reato, ma sono anche limitati nel tempo e vengono rimossi con il termine delle indagini.

Il sistema di Apple funziona esclusivamente con le immagini caricate dagli utenti su iCloud, mentre i contenuti multimediali caricati localmente sull’iPhone non verranno scansionati. Ad ogni modo, la scansione avviene prima del caricamento sui server di iCloud e non solamente dopo che il contenuto viene ospitato sui server dell’azienda.

“Con così tanti utenti che usano i prodotti di Apple, questa nuova misura di sicurezza ha il potenziale di salvare la vita dei bambini. È la prova che la privacy e la protezione dei bambini possono coesistere”, ha detto John Clark, a capo del National Center for Missing & Exploited Children.

Apple ha dato un messaggio molto chiaro. È loro opinione che costruire un sistema che scansiona gli smartphone degli utenti a caccia di contenuti proibiti è sicuro. Il Governo presto lo chiederà per tutti e per tutto

ha detto Matthew Green, un esperto di sicurezza informatica della Johns Hopkins University. L’Electronic Frontier Foundation sottolinea invece che sarà virtualmente impossibile verificare se Apple manterrà o meno le sue promesse, ossia se è vero che solo una piccola parte dei contenuti verranno scansionati e una parte ancora più piccola verrà controllata da dei dipendenti in carne ed ossa. “È una notizia scioccante per tutte quelle persone che si sono affidate alla promessa di Apple di voler rispettare la privacy degli utenti”, si legge in un articolo della EFF.