Xiaomi accetterà pagamenti in criptovalute in Portogallo

I clienti portoghesi di Xiaomi potranno acquistare i prodotti della compagnia pagando in criptovalute. I Mi Store del Portogallo accetteranno le principali valute digitali, come i bitcoin e gli ether.

Xiaomi ha stretto una partnership con Utrust, un’azienda svizzera che fornisce ai negozi una piattaforma per facilitare i pagamenti in criptovalute. Oltre a bitcoin ed ethereum, il sistema permetterà anche di pagare in altre criptovalute meno famose, come Tether e Dash. Sarà possibile usarle per acquistare tutti i prodotti di elettronica di Xiaomi, come smartphone, smartwatch, i prodotti per la domotica e i monopattini.

Siamo un brand tecnologico, amiamo l’innovazione e la disruption. Ecco perché vogliamo sempre essere un passo davanti agli altri. Vogliamo dare a tutti i fan della tecnologia la possibilità di acquistare i loro gadget preferiti usando quelli che oggi sono i ‘soldi più tecnologici’ [sic]

ha spiegato Pedro Maia, dirigente a capo della divisione marketing della catena Mi Store Portugal.

Non è chiaro se si tratti di un test-pilota in vista di una possibile iniziativa a livello internazionale. Al momento Xiaomi non ha comunicato l’intenzione di estendere i pagamenti in criptovalute anche ad altri paesi come l’Italia.

Il Portogallo, nota il sito Gizmochina, è ritenuto una nazione tendenzialmente amichevole nei confronti delle criptovalute e della tecnologia blockchain.