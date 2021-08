Twitch localizza i prezzi degli abbonamenti, sconto del 20% in Italia

Twitch ha confermato la localizzazione dei prezzi degli abbonamenti, il che porta a uno sconto del 20% per le subscribe base in Italia, che passano da 4,99€ a 3,99€.

Molto preso gli abbonamenti ai canali Twitch che vengono effettuati normalmente verranno costeranno di meno, esattamente il 20%. Si tratta di un cambiamento di cui si era già a conoscenza da tempo, visto che l’azienda aveva reso nota l’iniziativa, spiegandone anche le motivazioni. Finalmente questa è stata avviata, ma come specificato sul blog ufficiale di Twitch, si tratterà di un cambiamento non repentino, e che quindi gli utenti potrebbero iniziare a visualizzare solamente nel corso dei prossimi giorni, con un tempo massimo di all’incirca una settimana.

C’è da specificare che si tratta solamente di una novità che riguarda l’abbonamento base di livello 1, il quale fino a oggi ha avuto un costo di 4,99€ e che adesso potrà essere sottoscritto per 1€ in meno, portando quindi il totale a 3,99€.

Twitch ci ha fornito delle spiegazioni in merito alla sua scelte, che in alcuni paesi è risultata meno efficace e in altri ha raggiunto percentuali di sconto elevate, com’è ad esempio il caso dell’Italia e del 20% applicato. La presenza di un abbonamento meno costoso, stando ai test condotti, porta molti più utenti a scegliere questa opzione e a far parte della community dei propri streamer preferiti contribuendo al loro lavoro. Di conseguenza, nonostante ci siano ovviamente meno introiti per la piattaforma, si tratta di un quantitativo di affluenza sul sito decisamente maggiore, il che rafforza quindi la community permettendo a questa di crescere di numero.

Staremo a vedere come la cosa si tramuterà all’effettivo per i dati della piattaforma, che grazie al nuovo cambiamento potrebbe essere molto più bazzicata dall’utenza pronta ad abbonarsi ai canali. Ovviamente, resta in ogni caso la possibilità di fruire del proprio abbonamento ad Amazon Prime per qualunque canale, servizio di punta della compagnia di E-Commerce che non è stato per nulla toccato dall’iniziativa.