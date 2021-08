The Big Bang Theory: Kaley Cuoco vorrebbe fare una reunion come quella di Friends

Kaley Cuoco, tra i volti protagonisti di The Big Bang Theory, ha avanzato un'ipotesi che potrebbe fare piacere a molti fan: una reunion come quella di Friends.

Sono in molti a sentire la mancanza di The Big Bang Theory, conclusosi oramai più di due anni fa dopo ben dodici stagioni: il ricordo è ancora fresco ma la nostalgia è tanta, sia nei fan che nel cast, come rivela Kaley Cuoco, tra i personaggi più amati nelle vesti di Penny.

A quanto pare, l’attrice americana è una grande fan di Friends e ha, naturalmente, visto la recente reunion:

Quando l’ho vista ho decisamente pensato che amerei fare qualcosa del genere, un giorno. Amerei farlo con il nostro show.

È solo un’idea, non ancora una proposta: del resto è passato ancora troppo poco tempo, ma se come pensiamo The Big Bang Theory passerà la prova del tempo e ci sarà ancora interesse, fra un paio di lustri, magari…

Andata in onda per 279 episodi a partire dal 2007, The Big Bang Theory è stata un vero e proprio fenomeno nel mondo dei serial tv, ricevendo svariati premi tra cui dieci Emmy e generando uno spin-off, Young Sheldon. Nel cast, oltre a Kaley Cuoco, ricordiamo Johnny Galecki e soprattutto Jim Parsons nei panni dell’iconico Sheldon Cooper.

