South Park avrà sei nuove stagioni e 14 film in produzione

Sembra che i progetti dedicati a South Park siano destinati a continuare ancora per molto tempo, considerando che sono stati pianificati altri 14 film dedicati e sei nuove stagioni. Tutto ciò è stato ottenuto grazie ad un accordo tra Comedy Central e Paramount+. I creatori di South Park, Trey Parker e Matt Stone hanno raggiunto un accordo con ViacomCBSand e gli MTV Entertainment Studios.

Tutto ciò porterà allo sviluppo di 14 film di South Park per Paramount+, e di sei stagioni che faranno toccare al telefilm le trenta stagioni complessive, per una programmazione che arriverà fino al 2027. I termini dell’accordo hanno anche un valore economico molto alto, pari a ben 900 milioni di dollari.

Trey Parker e Matt Stone hanno dichiarato a riguardo:

Comedy Central è stata per 25 anni la nostra casa, e siamo contenti che abbiano preso un accordo con noi per i prossimi 75 anni. Quando siamo arrivati a ViacomCBS trovando un modo diverso di produrre lo show durante la pandemia Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) e Tanya (Giles) ci hanno supportato molto. Non vediamo l’ora di tornare a sviluppare in maniera tradizionale i nuovi episodi di South Park, ma anche di proporre nuovi format.