LeBron James produrrà per Netflix un film sul basket con i nativi americani

LeBron James sta portando avanti la sua attività di produttore cinematografico con un progetto in sviluppo per Netflix che sarà dedicato al basket ed ai nativi americani. Si tratta di una storia di formazione ispirata al romanzo di Michael Powell intitolato Canyon Dreams, il cui titolo sarà Rez Ball.

Il progetto di LeBron James con Netflix su Rez Ball viene descritto come un incrocio tra Friday Night Lights e Colpo Vincente, due film sportivi di riferimento per tutti gli appassionati. La storia racconterà del basket praticato dai nativi americani, con i Chuska Warriors del New Mexico che, dopo aver perso il loro giocatore simbolo, si dovranno compattare per avere delle possibilità di arrivare al titolo statale.

A lavorare sul progetto ci saranno Sydney Freeland e Sterlin Harjo, che hanno già realizzato la serie TV Reservation Dogs, e poi Maurício e Katie Mota di Wise Entertainment (East Los High), James e Maverick Carter di The SpringHill Company, e con Spencer Beighley e Jamal Henderson che faranno da produttori esecutivi.

Maurício Mota ha così commentato il progetto:

Non potremmo non essere felici per il fatto di portare questa bella e potente storia sullo schermo, grazie ad una squadra fantastica. Siamo stati guidati da una comunità di nativi americani molto importante, sia fuori che dentro l’ambiente di Hollywood.

Nel frattempo il film Space Jam: New Legends con LeBron James protagonista arriverà in Italia a settembre.