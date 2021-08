Google Wi-Fi sparisce ufficialmente dal Play Store e dall’App Store

Google ha confermato di aver rimosso in via definitiva l'app Google Wi-Fi dal suo Play Store e dall'App Store di iOS, come era ormai stato annunciato da tempo.

Sapevamo già da tempo che questo giorno sarebbe arrivato, e che il Google Play Store e l’App Store di iOS avrebbero dovuto dire addio per sempre al software Google Wi-Fi, rimosso da entrambi proprio nel mese di agosto. L’azienda aveva spiegato la cosa all’inizio dell’anno, sottolineando che non si tratta di un vero e proprio problema per chi hanno utilizzato le feature fornite dall’app, in quanto il tutto è stato unito in maniera molto più omogena all’interno di Google Home.

La scomparsa del programma dai principali store per mobile era prevista già per giugno, ma il tutto è stato rinviato fino ad agosto. Coloro che in passato hanno scaricato Google Wi-Fi non potranno più trovare l’app sugli store come tutti gli altri utenti, ma avranno modo di visualizzarla accedendo dall’apposita sezione per le app del dispositivo. Come riportato sulle pagine di 9to5Google, attraverso il link dedicato è possibile accedere in ogni caso alla pagina, collegamento che potrebbe essere presto bloccato da parte del colosso per evitare eventuali fraintendimenti e non permettere agli utenti di accedere all’app che non verrà più supportata.

Attualmente, chi possiede il software può solamente visualizzare le statistiche della connessione, con le principali feature che sono state del tutto disabilitate. Non si tratta della prima volta in cui Google cerca di fare il possibile per riunire alcuni dei suoi servizi sotto una stessa ala, creando al contempo meno confusione per gli utenti e gestendo il tutto in maniera forse più facile, considerando anche che molte feature vengono infine gestite in maniera molto meno dispersiva.

Un caso simile è successo con Google One, il quale ha del tutto unificato i backup su Android. Ne approfittiamo per rimandarvi al nostro approfondimento sulla questione, lo trovate a questo link.