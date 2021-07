Google One unificherà i backup su Android

Grazie a Google One, come confermato oggi in seguito all'arrivo del nuovo update su diversi sistemi, i backup dei dispositivi Android potranno essere unificati.

Un nuovo update di Google sembra pronto per cambiare radicalmente i nostri sistemi di archiviazione, che su Android ha infatti accolto segretamente una nuova feature, già disponibile per alcuni device negli Stati Uniti e pronto per arrivare in Italia a breve. Sono molti gli utenti che recandosi nelle proprie impostazioni hanno notato che il servizio di backup prende ora il nome di Backup by Google One, e non si è trattato senza ombra di dubbio dell’unica variazione.

Come ci ricordano le pagine di 9to5Google, i backup di Android riguardano attualmente: i dati delle app, gli SMS, la cronologia delle chiamate, i contatti e le preferenze del dispositivo, fra cui network Wi-Fi, password, wallpaper, impostazioni del display, lingue, impostazioni di input, data e ora. Il nuovo sistema di Google punta a unificare il tutto in maniera che punta a essere molto più comoda, e aggiunge nel pacchetto foto, video e messaggi (MMS), permettendo agli utenti di gestire il tutto dalle impostazioni di Android con molti meno tocchi e con un sistema molto più intuitivo.

Grazie a questo approccio non è più necessario scaricare l’app di Google One, ulteriore dettaglio che sottolinea la semplicità del sistema di backup, che non richiederà un’eccessiva gestione grazie all’unione dei vari tipi di dati. È in ogni caso chiaro fin da subito che è presente un limite di 15GB gratuiti per l’archiviazione, e che il sistema sarà utilizzabile da tutti gli utenti Google nonostante il nome.

Restiamo ancora in attesa di scoprire tutti i dettagli in seguito a un annuncio ufficiale, quando il tutto arriverà anche in Italia sui vari dispositivi, anche se sembra si tratti di un’attesa di solamente qualche settimana. Come detto i test sono già partiti in maniera graduale per i device aggiornati almeno ad Android 8.