Berserk: il capitolo 364 sarà pubblicato a settembre

Per tutti gli appassionati di Berserk è arrivata una notizia importante: il capitolo 364 del manga verrà pubblicato il 10 settembre di quest’anno, ed arriverà sulle pagine di Young Animal Comics, avendo in aggiunta un libretto intitolato Messages to Kentarou Miura. Nella rivista ci sarà anche un poster con le migliori scene del manga.

La notizia riguardante la pubblicazione a settembre del capitolo 364 di Berserk è stata data dal profilo twitter specializzato in notizie sui manga chiamato Manga Mogura RE. L’ultimo capitolo di Berserk, il 363, è stato pubblicato a gennaio 2021, mentre a maggio Kentaro Miura, il creatore del fumetto, è scomparso. Miura si è spento il 6 maggio all’età di 54 anni, a causa di un problema all’aorta. Chiaramente la notizia della sua morte ha sconvolto tutti gli appassionati.

Ricordiamo che Berserk è un manga creato nel 1989. Al centro della storia ci sono le vicende di Gatsu, un guerriero maledetto che vaga alla ricerca di vendetta. La storia mischia elementi horror e fantasy. Dentro Berserk convivono anche diverse tematiche filosofiche ed esistenziali.

In Italia il fumetto è arrivato per la prima volta nel 1996, ed è pubblicato da Panini Comics.