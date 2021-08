Wednesday: Eva Green in lizza per la parte di Morticia Addams

La nuova serie tv che racconta le avventure di una Mercoledì Addams studentessa universitaria, Wednesday, è attualmente in fase di pre-produzione: il sito Giant Freakin Robot afferma di sapere chi sarà (o, quantomeno, potrebbe essere) la nuova Morticia Addams.

Secondo le fonti del sito, infatti, nientemeno che Eva Green sarebbe in trattative per il ruolo della matrona di casa Addams, ruolo che si sposerebbe alla perfezione con la sua filmografia, il suo charme e… naturalmente anche con il regista del progetto, Tim Burton.

L’attrice francese, difatti, ha già collaborato con Burton in Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, Dumbo e Dark Shadows, film dalle atmosfere sicuramente affini a quelle degli Addams, e suonerebbe come una scelta naturale per il ruolo, nonostante uno dei fan casting storicamente più richiesti per un nuovo live action del franchise sarebbe quello di Christina Ricci, che interpretò Mercoledì nei film anni ’90.

Al momento si tratta solo di un presunto scoop tutto da confermare: al momento l’unica confermata nel cast è la protagonista, ovvero Jenna Ortega, che interpreterà il personaggio in una versione young adult intenta a tenere a bada i propri poteri psichici, risolvendo al contempo un agghiacciante mistero.

