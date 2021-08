Ryan Reynolds ha proposto a Disney un crossover tra Bambi e Deadpool

Deadpool era nel multiverso Disney prima ancora che se ne cominciasse a parlare, se vogliamo: Ryan Reynolds sta giocando molto con questa cosa, tanto da spingere per il trailer di Free Guy che lo vede nei panni del mercenario chiacchierone insieme al Korg di Taika Waititi. Ma se si spingesse un po’ più in là e provasse a proporre cose come, diciamo… un crossover con Bambi?

È successo veramente: in un’intervista l’attore canadese ha rivelato di aver steso la trama per un corto piuttosto dark in cui Deadpool incontra il famigerato Cacciatore del film di Bambi, che tanti traumi ha provocato nel corso dei decenni.

Volevo fare questo corto con Deadpool che interroga il cacciatore che ha ucciso la mamma di Bambi. Ma in realtà Deadpool è un suo grande fan. Non lo sta interrogando… vuole solo capire perché è il personaggio Disney più odiato di sempre. E Disney, naturalmente, mi ha risposto “Be’, non credo succederà mai”.

Cosa interessante da notare è che il rifiuto a questo scherzo ha però portato alla creazione di qualcosa di effettivo, ovvero il trailer in Free Guy commentato da Deadpool e Korg che abbiamo recentemente visto. Il video infatti è stato ideato e scritto da Reynolds, che l’ha proposto a Disney ricevendo, questa volta, l’approvazione.

A questo punto, mancava solo l’ok di Taika Waititi, interprete del personaggio nel MCU.

Ricorda Reynolds:

La mia chiamata successiva è stata a Taika e Taika ha acconsentito. È anche tra gli interpreti di Free Guy, quindi non è stato difficile. Taika è un vero genio quindi ero emozionatissimo di collaborare con lui a quel tipo di personaggio.

Un’idea piuttosto originale che ha portato a un crossover piuttosto divertente e che, sebbene non sia canon, rappresenta il primo incontro effettivo tra un personaggio Marvel del Marvel Cinematic Universe con uno dei film originariamente sviluppati da 20th Century Fox.

Potrebbe interessarti anche: