Qualcomm: quasi ufficiale l’acquisto di Veoneer, sviluppatore di software per auto

Sembra che il produttore di chip Qualcomm stia per espandere i suoi campi di competenza attraverso un’acquisizione davvero interessante, legata nello specifico al settore delle auto. La compagnia ha infatti offerto l’enorme cifra di 4,6 miliardi di dollari per completato l’acquisto di Veoneer, superando di gran lunga i numeri della precedente trattativa fra quest’ultima e Magna International. Pare che il tutto possa finire con un lieto fine per Qualcomm, e che riceveremo novità ufficiali in merito nel giro di non troppo tempo.

Con 800 milioni di dollari aggiuntivi rispetto all’offerta di Magna International, Qualcomm potrebbe introdurre all’interno della propria famiglia Veoneer, che si occupa della realizzazione di software per gli assistenti delle autovetture. Questi non si avvicinano alle potenzialità del vero e proprio Full Self-Driving, ma offrono alcuni vantaggi simili, come ad esempio la possibilità per le macchine di cambiare corsia autonomamente, senza che sia necessario l’intervento del guidatore. Il tutto è sempre più comune per moltissime autovetture, anche se competitor come Tesla continuano a investire per rendere via via maggiormente accessibili servizi più avanzati.

Come spiegato in un report di Qualcomm, ripreso sulle pagine di Tech Crunch, sembra che l’acquisizione sia stata approvata dai piani alti di Veoneer, e non sia neanche necessaria un’ulteriore conferma da parte degli azionisti. Restiamo quindi in attesa di scoprire come si evolverà la situazione, considerando che dobbiamo ancora ricevere novità su come Qualcomm deciderà – eventualmente – di evolvere le possibilità della nuova arrivata attraverso i propri mezzi.

C’è da specificare che non è la prima volta in cui le due compagnie si interfacciano, visto che a gennaio di quest’anno è stato siglato un accordo per quel che concerne la collaborazione dedicata alle piattaforme ADAS (Advanced driver-assistance systems), proprio il settore di competenza di Veoneer.