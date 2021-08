Pinocchio: il film di Guillermo Del Toro è stato rimandato al 2022 (rumor)

05—Ago—2021 / 11:10 AM

Era stato annunciato già nel 2018 il Pinocchio di Guillermo Del Toro, ma le cose sembra che stiano andando per le lunghe: Matt Neglia di Next Best Picture ha riportato che il film d’animazione è stato posticipato dal 2021 al 2022.

Sembra che i motivi dietro questa decisione possano trovarsi in un accordo tra Netflix e Guillermo Del Toro per evitare che il regista possa proporre troppi progetti in poco tempo. Ad esempio Del Toro sta lavorando a Nightmare Alley, un film che uscirà a dicembre.

Il Pinocchio di Guillermo Del Toro che, a questo punto, pare uscirà nel 2022, avrà come voci originali protagoniste Gregory Mann nei panni di Pinocchio, Ewan McGregor come il Grillo Parlante, e David Bradley come Geppetto.

Ma ci saranno anche altri nomi importanti che si uniranno al cast vocale del film, e stiamo parlando di Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman.

Ricordiamo che tra i tanti adattamenti del Pinocchio di Collodi, l’ultimo è stato quello di Matteo Garrone uscito nel 2019, e con Roberto Benigni protagonista.

