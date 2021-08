Little Voice: Apple TV+ cancella la serie di J.J. Abrams

Apple TV+ ha cancellato la sua prima serie, e si tratta di Little Voice, che è prodotta dalla Bad Robot di J.J. Abrams.

Secondo il The Hollywood Reporter Apple TV+ ha trovato la sua prima serie da cancellare: stiamo parlando di Little Voice, che ha dietro un nome piuttosto importante, quello di J.J. Abrams. La produzione della serie TV è infatti affidata alla Bad Robot di J.J. Abrams.

La cancellazione di Little Voice da Apple TV+ arriva quando un’altra serie prodotta da Abrams è stata cancellata: stiamo parlando di Overlook, il prequel di Shining, che è stato tolto dalla distribuzione su HBO Max, e che però è alla ricerca di un’altra piattaforma streaming pronta a distribuirla.

Al centro di Little Voice c’è Brittany O’Grady che interpreta Bess Alice King, una cantautrice che cerca di sfondare a New York. A produrre la serie sono stati Jessie Nelson, Ben Stephenson, e la musicista Sara Barellies, le cui canzoni hanno fatto da ispirazione al telefilm.

La stessa Sara Barellies ha detto sul progetto:

Al centro di questa serie c’è il tema della vulnerabilità del condividere chi sei e chi credi di essere, e sul chiedere delle opinioni sulle proprie capacità. Sotto un certo punto di vista è una cosa spaventosa.

Ricordiamo che su Apple TV+ sono state distribuite serie come Servant e For all Mankind.