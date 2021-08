La Notte Eterna: in arrivo l’edizione italiana per D&D 5e con un Kickstarter di Ali Ribelli Edizioni

La Notte Eterna è un’ambientazione per gioco di ruolo creata da Jason R. Forbus, compatibile con la quinta edizione di Dungeons and Dragons.

Si tratta di un progetto nato più di quindici anni fa e che nel 2010 venne pubblicato in una prima, parziale edizione per il sistema di gioco T20. Oltre dieci anni dopo, La Notte Eterna è stata completamente aggiornata, ampliata e resa “5e compatible”.

Il lancio avverrà su Kickstarter, molto probabilmente tra ottobre e novembre del 2021.

I manuali saranno pubblicati da Ali Ribelli Edizioni ma solo per chi aderirà al Kickstarter potrà ottenere il set completo dei numerosi gadget a corredo del gioco. Contrariamente a quanto accade con progetti simili, il lancio della Notte Eterna avverrà inizialmente solo in italiano e molti dei gadget artigianali e di alta qualità saranno messi a disposizione solo per questo Kickstarter. Il Kickstarter internazionale avverrà nel 2022.

Di cosa parla La Notte Eterna?

L’ambientazione della Notte Eterna poggia su una vasta e ricca base high fantasy (epic fantasy). Guerre fra divinità che si ripercuotono sul mondo materiale di Neir, il quale a sua volta nasconde un secondo mondo, quello del Sottosuolo.

Sono trascorsi 161 anni dal giorno in cui la Guerra Celeste ebbe inizio. Un conflitto che vede schierate le divinità e le loro immense armate in una lotta di supremazia che finora non ha decretato vincitori né vinti. Quando nel cielo si levò il primo grido di battaglia, con la potenza di un tuono, le tenebre di un cosmo avido

e terribile inghiottirono il sole. Esso si perse in un manto di gelide stelle senza lasciar traccia; rubato, si dice, da un dio cieco e crudele. Consultate l’erudito, parlate pure con il volgo, chiedete loro il nome di questo buio perenne che ha ottenebrato il cielo e i cuori degli uomini: “Quest’epoca oscura, di sangue e di lacrime,” vi risponderanno, “è la Notte Eterna”.

La prima particolarità del gioco è infatti quella di un mondo su cui non sorge più il sole.

Tutti gli esseri viventi (e non) hanno dovuto adeguarsi alle nuove condizioni di vita. Razze un tempo nemiche si sono viste costrette a creare alleanze per fronteggiare nuovi nemici comuni. Le creature notturne, traendo maggiore beneficio dall’oscurità, stanno velocemente prendendo il sopravvento.

Nel frattempo, le divinità continuano la loro guerra celeste e non è raro che il potere sprigionato dai loro colpi in battaglia crei degli squarci nel piano astrale, scaraventando esseri e artefatti potentissimi su Neir, generando così il fenomeno delle “meteore”… Per campagne powerplay i giocatori potrebbero avvalersi del Patto della Sfera o della Sfera Mitologica, magie potentissime con cui richiamare antichi eroi a combattere al proprio fianco.

Del resto nella Notte Eterna esistono diverse sorgenti da cui deriva la magia: Il Fuoco di Kurash (o Fuoco Segreto), La Vera Magia e il Potere del Sangue. Ciascuna con una sua storia e particolarità.

Non ultimo, i fedeli di ciascuna divinità ottengono bonus e malus a seconda del grado di vicinanza al proprio dio. Pertanto, ogni azione di un fedele potrebbe apportare ulteriori conseguenze alle sue abilità.

La Notte Eterna presenta diverse nuove razze e diverse sottoclassi giocabili, schede per tantissimi artefatti e creature originali, descritti nel manuale di base della Notte Eterna e in altri manuali a corredo del gioco, tutti già in vendita, tra cui il Bestiario che al momento del lancio del Kickstarter verrà proposto in forma completamente aggiornata e largamente ampliata.

Attualmente il gioco è in mano a diverse associazioni ludiche e diversi gruppi di beta-tester, che stanno scoprendo il vasto mondo della Notte Eterna e le reazioni ci sembrano estremamente incoraggianti. Sul canale Twitch della Notte Eterna, ogni martedì alle 21:00, un gruppo masterizzato da Jason Forbus sta provando il gioco in live. Sulla pagina Facebook della Notte Eterna è possibile trovare ogni giorno nuovi post che svelano dettagli e novità del gioco.

Quickstsart guide della Notte Eterna

Attualmente sta circolando una quickstart guide in versione ridotta del manuale di base della Notte Eterna.