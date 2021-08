iPhone 13: rumor svelano le capacità delle batterie?

Non abbiamo ancora informazioni certe relative agli iPhone 13, considerando che Apple ha deciso di non sbottonarsi sull’argomento – almeno per il momento. Si parla come sempre, il che rispetterebbe la tradizione del colosso di Cupertino, di un reveal durante il mese di settembre, ma all’inizio di agosto non ci sono ancora conferme ufficiali sulla possibile presentazione. Mentre restiamo in attesa di capire se il tutto si terrà o se ci saranno dei rinvii rispetto al classico modo di fare dell’azienda, dei rumor hanno recentemente parlato delle batterie dei nuovi iPhone 13.

Il tutto arriva da ZDNet, come riportato sulle pagine di PhoneArena, e si tratta di informazioni che hanno preso in considerazione tutti i possibili modelli. Partendo dal migliore, l’iPhone 13 Pro Max, troviamo una batteria da 4.352mAh, il 18% più grande rispetto a quella dell’iPhone 12 Pro Max. Passando agli iPhone 13 e iPhone 13 Pro abbiamo invece un salto del 10%, che dovrebbe portare il totale da 2.815mAh a 3.095mAh.

Diverse voci di corridoio hanno parlato nel corso delle ultime settimana dell’abbandono della linea di iPhone mini per Apple a causa delle vendite non sufficienti a giustificare la produzione, trovate a questo link il nostro approfondimento sulla questione. Sembra che la decisione potrebbe prendere piede solamente dal prossimo anno, e che invece, considerando il nuovo rumor, l’iPhone 13 mini avrà una batteria da 2.406mAh, migliorata del 7% rispetto a quella dello scorso anno.

C’è da considerare che i risultati sono positivi, ma che la presenza dei 120Hz, magari solo sui modelli Pro, potrebbe portare a un’enorme consumo di energia, anche se le ottimizzazioni dell’azienda dovrebbero affievolire i consumi grazie a diverse funzionalità. Restiamo in ogni caso in attesa di scoprire se i nuovi numeri risulteranno veri in seguito a un annuncio ufficiale.