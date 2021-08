I fratelli Coen si sono separati perché Ethan non vuole più fare film

I fratelli Coen si sono separati perché Ethan sembra non voglia più fare film, Joel ha realizzato The Tragedy of Macbeth senza il fratello.

Joel Coen si è cimentato in una nuova impresa cinematografica, ma questa volta lo ha fatto senza il fratello Ethan. Stiamo parlando della lavorazione su The Tragedy of Macbeth, il lungometraggio che vede coinvolti anche Frances McDormand e Denzel Washington, un lavoro che segna una separazione fra i due fratelli Coen per un motivo preciso: sembra che Ethan non voglia più fare film.

Joel ha scritto e diretto Macbeth senza il fratello Ethan accanto, ma il compositore Carter Burwell, che ha accompagnato per tanto tempo i fratelli Coen, ha dichiarato che la separazione è stata data dal fatto che Ethan non aveva voglia di lavorare al film, e che ciò non significa che si sia ritirato definitivamente, di certo però si è creato un allontanamento dal mondo del cinema. Ecco le parole del compositore:

Questa è la prima volta che Joel dirige da solo, Ethan non vuole fare più film, e per ora sembra molto contento di ciò ce sta facendo. E poi ci sono un sacco di sceneggiature che hanno scritto insieme e che non sono state ancora realizzate. Spero che ne realizzino qualcuna, perché certe sono davvero grandiose. Siamo comunque arrivati ad un’età in cui potremmo tutti ritirarci, e facciamo parte di un settore in cui non si possono mai avere delle certezze.

Carter Burwell ha realizzato le musiche anche per lo stesso film su Macbeth, che sarà presentato al New York Film Festival.