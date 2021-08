Cobra Kai 4: il nuovo trailer ci dà appuntamento a dicembre

La serie sequel di Karate Kid, Cobra Kai, tornerà a dicembre con gli episodi della quarta stagione: ecco il trailer che preannuncia il torneo di All Valley.

Non è un semplice torneo, è una lotta per l’anima stessa di All Valley: il teaser della quarta stagione di Cobra Kai anticipa la resa dei conti fra i dojo.

La nuova stagione arriverà a dicembre su Netflix e vedrà un nuovo ritorno eccellente: quello del personaggio di Terrence Silver, interpretato ancora una volta da Thomas Ian Griffith.

Non sono ancora stati forniti molti dettagli sulla trama della quarta stagione, ma sappiamo già che vedrà Johnny Lawrence e Daniel LaRusso unire le forze (e i dojo) per avere la meglio su John Kreese e il Cobra Kai “deviato” affrontandolo nel leggendario torneo di karate dell’All Valley.

La serie, che ha debuttato su YouTube Red ma è stata in seguito acquisita da Netflix che le ha dato nuovo lustro, è ora giunta a una quarta stagione che vedrà nel cast ancora Ralph Macchio, William Zabka e Martin Kove -nei rispettivi ruoli di Daniel LaRusso, Johnny Lawrence e John Kreese– ma anche Xolo Maridueña, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Nicole Brown e Jacob Bertrand.

