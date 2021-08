Zoom pagherà 85 milioni di dollari agli utenti per via di una class-action

Una recente class-action che ha preso di mira Zoom ha portato la compagnia a dover versare un’ingente somma di denaro ai propri utenti che sfruttano la piattaforma di meeting. Nello specifico, dovranno essere elargiti 85 milioni di dollari, per via di presunte falsità in merito alla crittografia end-to-end del servizio, con anche altre accuse che vedono Zoom vendere dati a Facebook e Google senza i dovuti permessi, con l’ovvio fine di trarre profitto dalle informazioni.

Come spiegato da ArsTechnica, si tratta di una somma di denaro variabile, ma che verrà data a tutti i membri senza esclusione di colpi, sia che questi facciano parte dell’user base premium, sia che si tratti di utenti della community che non hanno mai pagato i servizi di Zoom usufruendo solamente del piano base fino a oggi. C’è da dire che la somma di 85 milioni risulta particolarmente grande, ma si tramuterà in “solamente” 15$ o poco più per ogni individuo, apparentemente fino a un massimo di 25$.

All’infuori del semplice pagamento, l’azienda dovrà anche regolarizzare alcune delle sue operazioni, sviluppando e mantenendo diversi procedimenti per garantire a clienti ed autorità più sicurezza sull’operato. Non abbiamo per il momento dati più precisi relativi al periodo di inizio dei suddetti provvedimenti, come anche novità specifiche per quel che concerne i pagamenti, dei quali non conosciamo ancora diversi dettagli.

L’azienda continua a crescere moltissimo, nonostante il duro colpo, e sono previsti incrementi addirittura migliori nel corso dei prossimi mesi per quel che concerne il fatturato. Recentemente la compagnia ha deciso inoltre di acquistare Five9 per l’esorbitante cifra di 14,7 miliardi di dollari, al fine di migliorare la propria strategia e le performance sul lungo periodo, ed evitare cali dovuti alla fine della pandemia, durante la quale Zoom è risultato essenziale per moltissimi utenti.