What If…? una clip dalla serie animata Marvel Studios per Disney+

Captain Carter e gli Howling Commando vengono aiutati dall'Hydra Stomper, sotto la cui corazza si cela qualcuno di conosciuto, nella nuova clip di What If…?.

Con l’approssimarsi della data di rilascio su Disney+, fissata per l’11 agosto, Marvel Entertainment comincia a pubblicare materiale relativo a What If…? in maniera più serrata, a cominciare da una nuova clip dal titolo “Steve”.

Creando un multiverso di infinite possibilità, What If…? vede protagonisti i personaggi più amati dai fan, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor e molti altri. La nuova serie, diretta da Bryan Andrews con AC Bradley come capo sceneggiatore, offre l’azione tipica del MCU con un tocco insolito. La prima serie animata Marvel Studios sarà disponibile su Disney+ a partire da mercoledì 11 agosto.

