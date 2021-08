Stranger Things 4: il set di Albuquerque preda di un incendio

Un incendio dalle cause ancora da verificare ha colpito il set nel New Mexico della quarta stagione di Stranger Things, per fortuna senza gravi conseguenze.

Nella prima mattinata di oggi (ora locale) un incendio ha sconvolto il set della stagione 4 di Stranger Things: i vigili del fuoco di Albuquerque, nel New Mexico, sono accorsi ai Netflix Studios locali per spegnere un incendio che aveva avvolto i set infiammando i cieli ancora bui.

I pompieri hanno trovato fuoco e fiamme a gremire i set -per fortuna ancora senza occupanti- e hanno domato l’incendio senza gravi conseguenze.

Si tratta degli stessi studi dove sono stati girati recentemente El Camino, Army of the Dead e Better Caul Saul, e negli anni precedenti, prima che fossero acquisiti da Netflix, usati da AMC per Breaking Bad e dai Marvel Studios per Avengers.

