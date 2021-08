Realme Flash: le specifiche finiscono in rete

Durante l’evento dedicato al MagDart, tecnologia di cui abbiamo modo di parlarvi nel nostro articolo dedicato, che trovate a questo link, Realme ha avuto modo di presentare il suo Realme Flash, telefono in arrivo compatibile con questa tecnologia, di cui però non sono stati svelati tutti i dettagli. Grazie a un leak spuntato in rete per via delle dichiarazioni dell’utente Abhishek Yadav, abbiamo avuto modo di scoprire cosa di nasconde dietro il device Android ricaricabile attraverso il sistema magnetico, dallo schermo a quello che è incluso sotto la scocca del nuovo gioiellino sviluppato dalla compagnia.

Partendo proprio dal display, sembra che avremo a che fare con un pannello da 6,7 pollici E4 AMOLED con risoluzione QHD+ e un refresh rate variabile, in grado di passare dai fluidissimi 120Hz a un singolo Hz. Nonostante la compagnia abbia spiegato che il device utilizza uno Snapdragon 888, la fonte del nuovo leak ha invece parlato di uno Snapdragon 888 Plus. Sia per quest’informazione, che per tutto il resto, non abbiamo ancora dettagli precisi, per i quali dovremo obbligatoriamente aspettare ulteriori dichiarazioni da parte dell’azienda.

A concludere il tutto troviamo un sistema di archiviazione UFS 3.1 e RAM LPDDR5, delle quali non è stata menzionata in alcun modo la quantità. Non mancano poi una batteria a doppia cella da 4.500mAh con supporto alla ricarica MagDart da 15W e 50W, nonché al fast charging cablato da 65W, la presenza dell’NFC, due speaker e un motore lineare.

Passando alle fotocamere, il leaker ha parlato di due 50MP con sensori Sony IMX766 e stabilizzazione dell’immagine (OIS), mentre la terza camera pare essere da 2MP e la frontale una 32MP con sensore IMX615. Come detto, non ci resterà che aspettare conferme del tutto da parte di Realme, che speriamo possano arrivare presto.