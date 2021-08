Realme: il caricatore magnetico MagDart si mostra in video

In seguito al debutto del MagSafe realizzato da Apple per i suoi iPhone 12, sembra che sia nata una vera e propria moda per i caricatori magnetici wireless, i quali possono essere posti sul retro dei dispositivi e funzionare come una vera e propria Power Bank. Realme ha deciso di entrare a gamba tesa all’interno di questo settore con il suo MagDart, e un video caricato come Non in Elenco sulla piattaforma di YouTube ci ha mostrato il caricatore magnetico in funzione, con anche dati relativamente precisi sulle sue possibilità.

Potete ammirare il video in questione qui di seguito, dal quale si evincono dati alquanto interessanti grazie ai test che sono stati presentati nel corso del breve filmato.

Com’è ben visibile infatti, il MagDart è stato cronometrato, anche se non con massima precisione, e dal filmato si evince che questo è riuscito in circa 3 minuti a caricare il nuovo Realme Flash portando la percentuale di carica residua dal 18% al 25%, un risultato piuttosto positivo. Di conseguenza, considerando una batteria di 4400 mAh, come spiegato sulle pagine di GizChina, dovrebbe essere necessaria meno di un’ora per caricare completamente un dispositivo. Un’immagine ha mostrato anche ulteriori dettagli, ovvero la corrente di 4.4A e il voltaggio di 4V, ma restiamo ancora per il momento della prossima presentazione della compagnia, per fortuna davvero imminente.

Stando all’insider Mukul Sharma, il nuovo MagDart non supporterà solamente il telefono preso in considerazione per il test, ma anche ulteriori dispositivi dell’azienda, i quali potranno sfruttare la comoda e interessante ricarica magnetica. Realme ha confermato che parlerà della “innovazione magnetica” nella giornata del 3 agosto, durante la quale riceveremo sicuramente ulteriori dettagli in merito al caricatore, e non ci resta che aspettare proprio domani per scoprire di più in merito al nuovo gioiellino.