iPhone falsi, sequestrati oltre 2000 prodotti Apple contraffatti a Catania

04—Ago—2021 / 9:35 AM

Una retata della Guardia di Finanza ha portato all’identificazione e al sequestro di oltre 2.000 prodotti della Apple contraffatti, in vendita presso un negozio di elettronica di Catania. Le Fiamme Gialle parlano di copie estremamente fedeli degli ultimi smartphone “più blasonati” della Apple.

Un giro di affari che parte dall’Asia. Il negozio veniva gestito da due imprenditori catanesi, che si procuravano gli iPhone falsi direttamente da alcuni fornitori asiatici. Il negozio aveva escogitato alcuni trucchetti per sfuggire ai controlli doganali. Ad esempio i prodotti venivano preparati in modo da occultare il simbolo di Apple con degli adesivi (come si vede nella foto condivisa dalla GdF), mentre altre volte gli smartphone venivano inserito all’interno di involucri di alcuni noti produttori aftermarket.

Da Catania, grazie ad una rete di eCommerce, i prodotti contraffatti venivano spediti nelle case di mezza Italia, complici i prezzi attrattivi e decisamente inferiori rispetto agli standard di mercato. Tra iPhone e accessori falsi, le fiamme gialle hanno sequestrato merce per un valore al dettaglio di circa 50.000 euro.