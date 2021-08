Guardiani della Galassia: James Gunn vorrebbe un film su Drax vietato ai minori

Continua ad essere alimentata la voce su uno spin-off dei Guardiani della Galassia dedicato al personaggio di Drax, e James Gunn sembra aver aumentato il carico, considerando che ha parlato dell’idea di fare un film vietato ai minori.

Parlando a Indiewire il regista ha detto che i Marvel Studios prima o poi si apriranno ad un film vietato ai minori, e sarà questa l’occasione per un lungometraggio R-Rated con Drax protagonista:

Sono sicuro che arriveranno a tutto questo, non penso possa succedere con i Guardiani della Galassia, visto che si tratta di un prodotto per le famiglie. Le persone lo vorrebbero, ed anche a me non dispiacerebbe, ma ora come ora non è possibile. Piuttosto, potrei fare un film su Drax vietato ai minori, però i film sui Guardiani della Galassia sono come favole. Questo progetto sarebbe un qualcosa di diverso, con scene crude e momenti horror, e sarebbe forte, anche se non potrebbe essere rock’n’roll come The Suicide Squad.