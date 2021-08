Google Nest: svelati per errore i dispositivi per la sicurezza

Google, apparentemente senza farlo intenzionalmente, ha presentato sul suo sito ufficiale i nuovi dispositivi della gamma Google Next per la sicurezza.

Google ha recentemente esposto sul suo sito ufficiale la nuova linea di prodotti Nest legati alla sicurezza per le case, i quali sono stati prontamente individuati dagli utenti e riportati sulle pagine di The Verge. Come spiegato, a gennaio l’azienda ha confermato l’arrivo dei nuovi articoli nel corso di questo anno, e sembra che il tutto risulti particolarmente vicino, anche se mancano ancora moltissimi dettagli all’appello in seguito a questo leak.

Per quanto riguarda i device in questione, almeno per quelli presentati, troviamo moltissima offerta e disponibilità per la sicurezza esterna e interna alle abitazioni, con anche dei pacchetti convenienza che permettono di risparmiare acquistando in bundle determinati prodotti e sfruttando di conseguenza prezzi più bassi. Purtroppo, le pagine non ci hanno ancora fornito dettagli specifici per ognuno dei dispositivi in questione, anche se il prezzo di alcuni può già essere visualizzato grazie alle prime foto.

Di seguito la lista completa dei prodotti Google Nest recentemente emersa e riportata sulle pagine di The Verge:

Nest Cam (per esterni e interni, con batteria

Nest Cam per interni – da 129,99$

Nest Cam con proiettore

Nest Cam (per interni, cablata)

Nest Cam esterna

Pacchetto monitoraggio esterno – 249,98$

Campanello Nest (batteria)

Campanello Nest (cablato)

Pacchetto monitor per la porta frontale – 249,98$

Pacchetto sicurezza totale – 523,98

Restiamo in attesa di scoprire più dettagli in merito ai modelli in questione, fra i quali rientrano anche le relative date di uscita di ogni articolo e il prezzo a cui questo verrà reso disponibile. Non è inoltre escluso che la linea di prodotti Google Nest venga arricchita anche da ulteriori novità di cui non siamo a conoscenza, e non ci resta che aspettare dichiarazioni (questa volta ufficiali) sulla questione da parte dell’azienda stessa, che con ottime probabilità presenterà presto la nuova lineup.