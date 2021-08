Dune: Jason Momoa vuole vedere la versione da sei ore del film

In tempi in cui si parla abbastanza del cut originale di film molto attesi, anche Jason Momoa ha voluto dire la sua, parlando di Dune, il lungometraggio di cui fa parte e che uscirà a ottobre: l’attore ha già messo le mani avanti, affermando che vorrebbe vedere la versione da sei ore.

Ecco le parole di Momoa al The New York Times:

Posso dire che è un film davvero forte. E sapete cosa dovrebbero fare? Dovrebbero far vedere la versione da sei ore. Magari che lo propongano come fosse una serie TV, così che ognuno possa scegliere quando guardarla tutta. Voglio vedere tutta la visione di Denis, non voglio i tagli.