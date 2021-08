Venezia 78: Becoming Led Zeppelin arriva fuori concorso

A Venezia 78 arriva un documentario che potrà soddisfare tutti gli appassionati di classic rock, considerando che verrà presentato fuori concorso Becoming Led Zeppelin, una produzione diretta da Bernard MacMahon ( già autore di American Epic) e co-sceneggiata e prodotta da Allison McGourty, con Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham e Robert Plant.

Becoming Led Zeppelin entra a far parte della sezione Fuori Concorso di Venezia 78. Si tratta di un documentario che svela il percorso individuale dei quattro componenti della storica band che tra la fine degli anni Sessanta e per tutti gli anni Settanta hanno conquistato il mondo, riempiendo le arene, e rivoluzionando la musica rock.

Lo stesso regista Bernard MacMahon ha dichiarato: