SwiftKey Beta: la tastiera di Microsoft permette ora di copiare e incollare fra Android e PC

Microsoft ha deciso di implementare all’interno della sua tastiera virtuale SwiftKey Beta, al momento solo per sistemi Android, una novità particolarmente intrigante e utile. Nonostante possa risultare molto semplice come update, si tratta di un’aggiunta che potrà evitare diversi passaggi agli utenti, i quali si trovano a usare diverse app per passare del testo da PC a mobile e viceversa, dando di conseguenza vita a processi meccanici e per fortuna finalmente evitabili con solamente una manciata di impostazioni aggiuntive.

Parliamo nello specifico di una cronologia degli appunti copiati condivisa fra più dispositivi, fissi e portatili, e che quindi permetterà di copiare determinati dati su un device e di incollarli sull’altro, rendendo diverse operazioni molto più veloci e immediate, senza che risulti obbligatorio creare altri tipi di collegamento fra i sistemi.

Vediamo quindi come attivare tutto il processo in pochi minuti. Per riuscire a collegare il proprio PC Windows a una tastiera su Android con SwiftKey Beta è sufficiente seguire alcuni passaggi, per fortuna particolarmente semplici. All’interno dell’applicazione bisogna recarsi nella voce dedicata agli input avanzati, e poi selezionare la voce per abilitare la sincronizzazione con Windows 10. Per quel che concerne gli step da eseguire su PC, basta invece andare nelle impostazioni degli appunti e attivare la sincronizzazione degli appunti cloud, seguendo poi la procedura per collegare tutto al proprio dispositivo mobile.

In questo modo la cronologia degli appunti copiati sarà disponibile su entrambi i dispositivi, ma c’è da specificare che la feature resta utilizzabile – almeno per il momento – solamente per un’ora, tempo in cui i dati rimangono salvati nel cloud. Inoltre, questa è compatibile solamente con le versioni di SkiftKey Beta 7.8.5 o superiori per quel che concerne i device mobile, e invece per l’update di ottobre 2018 di Windows 10 per il lato PC.