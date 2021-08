Suicide Squad: Margot Robbie vede la Ayer Cut come “una situazione complicata”

Margot Robbie è protagonista di The Suicide Squad di James Gunn, ma tutti gli appassionati ricorderanno che l’attrice ha fatto il suo esordio come Harley Quinn nel lungometraggio di David Ayer del 2016, e proprio durante la premiere dell’ultimo film le è stato chiesto cosa ne pensa della Ayer Cut.

Questa è la risposta di Margot Robbie al reporter di Variety sulla Ayer Cut di Suicide Squad:

Penso che questa sia una situazione veramente complicata. Vorrei vedere il montaggio originale di ogni film a cui ho partecipato, ma l’aspetto buffo è che da attore tu vedi solo il prodotto finito, proprio quando esce e viene mostrato a tutto il pubblico. A volte lo vedo dopo che milioni di persone lo hanno già guardato. Non riesci a far parte di un certo tipo di cose fino a quando non diventi anche produttore. Perciò ho visto Suicide Squad solo quando è arrivato al cinema.