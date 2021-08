Spotify Plus è il nuovo abbonamento più economico del Premium

Sembra che Spotify abbia intenzione di migliorare la propria piattaforma di ascolto per la musica con un’inaspettata novità, parliamo di un abbonamento alla piattaforma più economico del Premium, che infatti questa volta prende il nome di Plus. La novità è stata riportata sulle pagine di The Verge, ma l’azienda ha confermato repentinamente il tutto, spiegando anche molti dettagli che attualmente caratterizzando il nuovo piano dedicato agli utenti che desiderano ottenere ogni mese solo alcune possibilità dell’abbonamento Premium.

La classica funzione di Spotify a pagamento sblocca completamente gli account, rimuovendo da questi la pubblicità che ferma di tanto in tanto l’ascolto per gli utenti non paganti, e fornisce accesso a moltissime altre funzionalità. La più importante è quella di poter scegliere liberamente le canzoni da ascoltare, e di non essere limitati solamente a 6 skip ogni ora, ed è proprio la novità principale che viene introdotta all’interno del piano Plus, il quale include quindi anche in questo caso gli annunci pubblicitari.

C’è da specificare che il tutto è ancora in fase di testing, e mentre alcuni utenti hanno avuto modo di abbonarsi a Spotify Plus per soli 0,99$ al mese, altri hanno invece visto una pubblicità con un prezzo più alto. La compagnia ha spiegato che si tratta di una feature in fase di testing, e che ha quindi effettuato varie prove per scoprire le reazioni degli utenti, specificando inoltre che l’arrivo di questa novità in maniera definitiva all’interno della piattaforma non è assolutamente confermato.

Restiamo quindi in attesa di scoprire se il tutto verrà ufficializzato, e quali saranno infine i benefici che Spotify deciderà eventualmente di introdurre all’interno del nuovo abbonamento, pensato per migliorare le possibilità degli utenti che non hanno sottoscritto alcun piano ma desiderano in ogni caso ottenere alcuni benefici per la propria esperienza di ascolto.